Israele il drone sulla casa di Netanyahu e la fuga di notizie | cosa sta succedendo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Continua il rincorrersi di voci sulle tensioni tra Iran e, passando dalsudialladi. Il clima si fa sempre più incandescente con un botta e risposta a distanza che non sembra vedere la parola fine, almeno per ora.die ladi(ANSA).comIl Premier israeliano ha condannato “gli alleati dell’Iran” che, secondo la sua versione, hanno provato ad assassinarlo con sua moglie. L’abitazione privata dell’uomo è stata presa come bersaglio da unproveniente direttamente dal Libano. Il portavoce diha specificato: “Unè stato lanciato verso l’abitazione del premier a Cesarea. Il Premier e la moglie Sara non erano nell’abitazione”. Dall’Iran intanto fanno sapere che dietro l’attacco ci sarebbe Hezbollah.