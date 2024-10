In mille alla camminata rosa per sensibilizzare sul tumore al seno (Di domenica 20 ottobre 2024) La sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno è l’obiettivo della "camminata rosa" che domenica mattina, 20 ottobre, ha riunito oltre mille persone a Venezia. Accomunate dalla maglietta di colore rosa, hanno sfilato per dimostrare il proprio sostegno a una causa importante. L’evento Veneziatoday.it - In mille alla camminata rosa per sensibilizzare sul tumore al seno Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La sensibilizzazione sulla prevenzione delalè l’obiettivo della "" che domenica mattina, 20 ottobre, ha riunito oltrepersone a Venezia. Accomunate dmaglietta di colore, hanno sfilato per dimostrare il proprio sostegno a una causa importante. L’evento

Mille sfumature di rosa in cielo : in Romagna lo spettacolo dell'aurora boreale - Tutti col naso all'insù giovedì sera per lo spettacolo dell'aurora boreale. Il cielo si è tinto di sfumature rosa visibili da diverse zone della Romagna. Due picchi, il primo intorno alle 21, il secondo attorno alle 22.40, molto più intenso del precedente. Il fenomeno tipico del Nord Europa... (Ravennatoday.it)