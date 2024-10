Il caso del palermitano colpito dalla bici e rimasto paralizzato, il supertestimone: "L'hanno lanciata in 3 e sono scappati" (Di domenica 20 ottobre 2024) E' considerato il "supertestimone". Lui è Martino Villa, in aula per il caso che ha coinvolto il palermitano Mauro Glorioso, lo studente di Medicina che, dopo essere stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata dalla balaustra sopra i Murazzi, a Torino, è rimasto in sedie a rotelle. Villa - Palermotoday.it - Il caso del palermitano colpito dalla bici e rimasto paralizzato, il supertestimone: "L'hanno lanciata in 3 e sono scappati" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E' considerato il "". Lui è Martino Villa, in aula per ilche ha coinvolto ilMauro Glorioso, lo studente di Medicina che, dopo essere statoda unacletta elettricabalaustra sopra i Murazzi, a Torino, èin sedie a rotelle. Villa -

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho colpito a caso” : 16enne massacra il vicino di casa con una mazza da baseball - Sono stati i genitori del ragazzo, notando le macchie di sangue sugli abiti del figlio, a chiamare immediatamente le forze dell’ordine. La comunità di Cesano Maderno è sotto shock per questo episodio di violenza incomprensibile e inspiegabile, che coinvolge un minorenne e che lascia aperte tante domande sulle motivazioni e sul contesto in cui è avvenuto. (Urbanpost.it)

Caso di Dengue : colpito un 40enne di ritorno da un viaggio - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Sono ?già state avviate le azioni di disinfestazione previste dal protocollo nelle zone in cui ha maggiormente soggiornato la persona infetta, dopo che il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche (CRREM) del... (Bolognatoday.it)

L'incredibile caso del Pomigliano Women : "Un dirigente ha colpito una giocatrice e le ha dato della p***a!" - Una vicenda grottesca ma che purtroppo appartiene alla realtà e che definisce contorni inquietanti sugli ultimi mesi di vita del Pomigliano... (Calciomercato.com)