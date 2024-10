I racconti del mare, una fiaba umoristica che riflette con puntualità sul "valore dell'uguaglianza" (Di domenica 20 ottobre 2024) La nostra intervista al regista Luca Severi e al protagonista Luka Zunic, che hanno presentato in anteprima ad Alice nella Città un film dalla forte attinenza contemporanea. Due ragazzi, una barca, e tutto intorno il mare aperto. Da qui, lo spunto di una storia attuale che ha per cornice il Mar Mediterraneo. Questa, molto in breve, è l'ispirazione de I racconti del mare di Luca Severi (da un soggetto scritto insieme a Dino Sardella) presentato ad Alice nella Città (accolto con un caloroso entusiasmo dal pubblico). Protagonista Tonino (Luka Zunic) che, di botto, si ritrova su una barca dopo un terribile incubo. Sulla stessa barca si ritrova pure Ima (Khadim Faye), ragazzo africano. Inizialmente diffidenti, si ritroveranno a stringere qualcosa di molto simile ad un'amicizia. Tra l'altro, Movieplayer.it - I racconti del mare, una fiaba umoristica che riflette con puntualità sul "valore dell'uguaglianza" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La nostra intervista al regista Luca Severi e al protagonista Luka Zunic, che hanno presentato in anteprima ad Alice nella Città un film dalla forte attinenza contemporanea. Due ragazzi, una barca, e tutto intorno ilaperto. Da qui, lo spunto di una storia attuale che ha per cornice il Mar Mediterraneo. Questa, molto in breve, è l'ispirazione de Ideldi Luca Severi (da un soggetto scritto insieme a Dino Sara) presentato ad Alice nella Città (accolto con un caloroso entusiasmo dal pubblico). Protagonista Tonino (Luka Zunic) che, di botto, si ritrova su una barca dopo un terribile incubo. Sulla stessa barca si ritrova pure Ima (Khadim Faye), ragazzo africano. Inizialmente diffidenti, si ritroveranno a stringere qualcosa di molto simile ad un'amicizia. Tra l'altro,

