Highlights Treviso-Trento 76-83 basket Serie A1 2024 2025 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights di Treviso-Trento, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Prosegue la marcia degli uomini di coach Galbiati, che si aggiudicano la quarta vittoria in quattro partite. In particolare, la Dolomiti Energia vola nel primo tempo maturando un vantaggio di 16 punti, subendo poi la rimonta ma riuscendo comunque a controllare il risultato, che si attesta sul 76-83 finale. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1

