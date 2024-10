Bergamonews.it - “Gueri”, opere di Giuseppe Guerini in mostra a Castel Rozzone

(Di domenica 20 ottobre 2024). Ultimo weekend per visitare aladinoni, che presenta una panoramica intensa delle, soprattutto grafiche e pittografiche, dell’artista bergamasco. Unache riporta l’attenzione sulla figura umana intesa come sfida della modernità a un soggetto antico come la storia dell’arte: il corpo umano nella sua nudità . A ben vedere oggi nell’arte prevalgono corpi ibridi, corpi che si smaterializzano, corpi-impronta, corpi-sindone, corpi-orbita e altre metamorfosi post-umane. Il corpo, invece, inteso come riflessione dell’artista sugli archetipi della visione , sul processo creativo, sulle valenze percepite, vissute, immaginate dell’anatomia è sempre meno oggetto di riflessione formale nelle arti visive.