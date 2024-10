Grande Fratello, le Non è la Rai parlano di Shaila Gatta: “Sta impazzendo, gli occhi non mentono! Lei ha ancora il dubbio perché…” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il triangolo Shaila Gatta – Javier Martinez – Lorenzo Spolverato sembrerebbe essere tornato in auge. Nei giorni scorsi la ballerina sembrava aver fatto la sua scelta, preferendo al modello milanese il pallavolista argentino per una serie di affinità e modi di fare più compatibili a lei e al suo carattere. I due, dopo il tentennamento iniziale del gieffino dovuto ad alcune esternazioni della ballerina che lo aveva definito “moscio”, si erano lasciati andare a carezze e a coccole, più o meno h0t come raccontato dalla stessa Shaila. Adesso però, confidandosi con le Non è la Rai, a qualcuno è sembrata essere di nuovo indecisa fra i due ragazzi. Alcune sue parole sono sembrate un voler fare un passo indietro nei confronti di Javier, ammettendo che non quest’ultimo non si è giurata amore e con Lorenzo c’è ancora una complicità che non può andare via da un giorno all’altro. Isaechia.it - Grande Fratello, le Non è la Rai parlano di Shaila Gatta: “Sta impazzendo, gli occhi non mentono! Lei ha ancora il dubbio perché…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il triangolo– Javier Martinez – Lorenzo Spolverato sembrerebbe essere tornato in auge. Nei giorni scorsi la ballerina sembrava aver fatto la sua scelta, preferendo al modello milanese il pallavolista argentino per una serie di affinità e modi di fare più compatibili a lei e al suo carattere. I due, dopo il tentennamento iniziale del gieffino dovuto ad alcune esternazioni della ballerina che lo aveva definito “moscio”, si erano lasciati andare a carezze e a coccole, più o meno h0t come raccontato dalla stessa. Adesso però, confidandosi con le Non è la Rai, a qualcuno è sembrata essere di nuovo indecisa fra i due ragazzi. Alcune sue parole sono sembrate un voler fare un passo indietro nei confronti di Javier, ammettendo che non quest’ultimo non si è giurata amore e con Lorenzo c’èuna complicità che non può andare via da un giorno all’altro.

