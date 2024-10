Ilfattoquotidiano.it - Giovane ucciso da un agente a Verona, Salvini esulta: “Non ci mancherà”. Le opposizioni: “Semina odio, una vergogna”

(Di domenica 20 ottobre 2024) È polemica per le parole del ministro dei Trasporti Matteoche, di fronte all’uccisione di un 26enne da parte della polizia a, hato dicendo “con tutto il rispetto, non ci”. Il, armato di coltello, ha aggredito undella Polfer davanti alla stazione che ha reagito sparando tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il petto del ragazzo. La dichiarazione del leader del Carroccio è arrivata poco dopo la diffusione della notizia, provocando la condanna delle. “È un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto”, ha scritto sui social il senatore dem Franco Mirabelli. “Vederefesteggiare per la scomparsa di un uomo è unaper il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare.refa male a tutti”.