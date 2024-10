Anteprima24.it - FOTO/ Europei di karate, due medaglie ‘sannite’: oro Mercuri, argento Minelli

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiVarsavia, Polonia, campionato Europeo diWUKF con 1.900 atleti agguerriti per una medaglia! Sei giorni di dure competizioni per dimostrare ciò per cui si è lavorato per l’intero anno. Ambizioni, delusioni, conferme, tutto racchiuso in pochi giorni di gare, disputate dall’otto al tredici ottobre, e in una moltitudine di emozioni. Ilvive da tempo immemore divisioni interne insanabili a livello nazionale e internazionale con tante sigle e tanti titoli. Accade in Italia come nel Mondo. La piccola UKDI, Unione italiana di, raccoglie varie associazioni del centro-sud che si sono riunite per organizzare una valida rappresentativa nazionale. La WUKF (organizzazione internazionale di), consente la partecipazione alle tante federazioni presenti sui vari territori nazionali.