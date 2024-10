Fiamme sull'Aurelia: incendio avvolge due camion (Di domenica 20 ottobre 2024) Pomeriggio di paura (e di fuoco) sull'Aurelia, all'altezza del chilometro 81, dove due camion sono finiti avvolti dalle Fiamme. Il rogo poco prima delle 18 di ieri, sabato 19 ottobre. Sul posto c'è stato l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Civitavecchia, supportati da una squadra Romatoday.it - Fiamme sull'Aurelia: incendio avvolge due camion Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pomeriggio di paura (e di fuoco), all'altezza del chilometro 81, dove duesono finiti avvolti dalle. Il rogo poco prima delle 18 di ieri, sabato 19 ottobre. Sul posto c'è stato l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Civitavecchia, supportati da una squadra

FOTO/ Camion in fiamme sull’A2 - illeso il conducente - . Tempo di lettura: < 1 minutoRestano da chiarire le cause che hanno provocato l’ incendio di un camion questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Illeso invece, l’autista del mezzo. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Erano da poco passate le tre di notte quando, il conducente del mezzo, insospettito dal fumo che fuoriusciva dal motore, ... (Anteprima24.it)

Camion in fiamme in un piazzale - il carico distrutto nell’incendio - Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autobotte, è intervenuta per estinguere l’incendio che ha coinvolto il mezzo in un piazzale di un’autofficina. Le cause sono in fase di accertamento. . Il mezzo era carico di bottiglie di vetro vuote, andate distrutte insieme alla motrice. (Lanazione.it)

Tragedia in Alto Friuli - camionista muore tra le fiamme sulla Pontebbana - Grave incidente stradale lungo la Pontebbana, all'altezza di San Rocco di Pontebba, verso le 17 e 30 di oggi. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante – composto da motrice e rimorchio – è stato avvolto dalle fiamme. Le fiamme si sono sprigionate dalla motrice. Ad avere la peggio è... (Udinetoday.it)