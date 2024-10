Festa del Cinema di Roma, Gael Garcia Bernal: “Quando è arrivata la fama mi sono sentito in trappola” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ero giovane Quando nella mia vita è arrivata la fama, è stata difficile da capire e da gestire. Mi sono sentito come se la mia crescita e la mia innocenza si fossero lasciate corrompere. Quindi, sì il successo può essere una trappola ma per me ora rappresenta la possibilità di fare quello che faccio”. Così Gael García Bernal in un’intervista all’Adnkronos riflettendo sulle difficoltà legate alla celebrità, uno dei temi al centro della serie ‘Máquina: il pugile’, presentata alla 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma e già disponibile su Disney+. “Da Quando io e Diego Luna (assente alla kermesse per motivi personali, ndr) abbiamo pensato di realizzare questo progetto, la sfida è stata quella di fare una serie che raccontasse un’anti-favola sul perdere prima di guadagnare la libertà”, spiega Bernal. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ero giovanenella mia vita èla, è stata difficile da capire e da gestire. Micome se la mia crescita e la mia innocenza si fossero lasciate corrompere. Quindi, sì il successo può essere unama per me ora rappresenta la possibilità di fare quello che faccio”. CosìGarcíain un’intervista all’Adnkronos riflettendo sulle difficoltà legate alla celebrità, uno dei temi al centro della serie ‘Máquina: il pugile’, presentata alla 19ma edizione delladeldie già disponibile su Disney+. “Daio e Diego Luna (assente alla kermesse per motivi personali, ndr) abbiamo pensato di realizzare questo progetto, la sfida è stata quella di fare una serie che raccontasse un’anti-favola sul perdere prima di guadagnare la libertà”, spiega

