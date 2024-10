Secoloditalia.it - Femminicidio a Civitavecchia: anche stavolta il braccialetto elettronico non ha funzionato. FdI: correre ai ripari

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ennesimoe, come accaduto per Celeste Palmieri, uccisa venerdì nei pressi di Foggia e per una 34enne tunisina uccisa dal compagno il 24 settembre a Torino,ilnon è riuscito a salvare una 56enne romena uccisa dall’ex marito. Ildiè avvenuto in un edificio del parcheggio della stazione ferroviaria dove la donna è stata trovata priva di vita a notte fonda. Le indagini della polizia hanno portato subito all’individuazione dell’ex compagno, un connazionale romeno già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al. L’autopsia sul cadavere ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione.