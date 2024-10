Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Inter 0-0 |Svilar salva su Thuram – LIVE

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato diA: laospita l’campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato diA l’attesissima sfida tra lae l’. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk.