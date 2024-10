Movieplayer.it - Dennis Lehane, da scrittore a showrunner: "Ho discusso con Scorsese per il finale di Shutter Island"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'autore da qualche anno preferisce scrivere per la televisione: in una masterclass alla Festa del Cinema di Roma ha raccontato il suo rapporto con il cinema. E di quella volta che haconper una frase aggiunta da Leonardo DiCaprio. Mystic River, Gone Baby Gone,, The Drop - Chi è senza colpa, La legge della notte: cos'hanno in comune tutti questi film? Sono adattamenti cinematografici dei libri di, tra i più importanti scrittori contemporanei. Professore di scrittura creativa avanzata all'Università di Harvard,ha un rapporto strettissimo con il cinema. E non soltanto perché registi del calibro di Clint Eastwood e Martinhanno portato il suo lavoro sullo schermo. Alla Festa del Cinema di Roma 2024, dove è membro della giuria del Concorso Progressive Cinema,ha tenuto una masterclass in cui ha spiegato proprio