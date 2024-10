Dalila Gelsomino conferma la rottura con Eros Ramazzotti, lo sfogo fiume su Instagram (Di domenica 20 ottobre 2024) Dalila Gelsomino e Eros Ramazzotti si sono lasciati. Lo conferma anche la diretta interessata con un lungo sfogo nelle Ig Stories del suo account ufficiale. Ecco cosa ha detto. Comingsoon.it - Dalila Gelsomino conferma la rottura con Eros Ramazzotti, lo sfogo fiume su Instagram Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024)si sono lasciati. Loanche la diretta interessata con un lungonelle Ig Stories del suo account ufficiale. Ecco cosa ha detto.

Dalila Gelsomino dice addio a Eros Ramazzotti : ci ho provato. Ma non eravamo più felici - Eppure ci hanno provato. . Ed è finita. La ragazza conferssa di averci provato ma non erano più felici insieme La storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è finita. Una ragazza che Eros aveva deciso di far entrare subito nella sua famiglia allargata presentandola alle sue due ex mogli, poi ai suoi tre figli. (Dailymilan.it)

Dalila Gelsomino parla della sua rottura con Eros Ramazzotti e delle dinamiche tossiche - La rottura, ora confermata, ha colto di sorpresa molti, visto che inizialmente la coppia sembrava solida e affiatata. Tuttavia, al di là delle speculazioni, resta il fatto che la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino appartiene ormai al passato, e che entrambi dovranno affrontare il futuro, ciascuno per la propria strada. (Bollicinevip.com)

Eros Ramazzotti velenoso contro la ex Dalila Gelsomino? Ecco il messaggio pungente su Instagram - è guerra - No a tutte le guerre, nessuna esclusa”. La relazione con Ramazzotti, a detta di Dalila, è nata da un sentimento puro, forte e sincero: “Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro ed autentico verso l’uomo dietro al personaggio. Cosa ha portato alla loro rottura? Ecco le sue parole: “Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove ... (Donnapop.it)