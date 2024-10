Oasport.it - Cosa è successo a Marquez nel GP d’Australia: brutta partenza causata da se stesso…

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Marcsi è reso protagonista di una grande impresa a Phillip Island vincendo in rimonta il Gran Premio2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Proprio come nella Sprint di ieri, lo spagnolo ha vanificato la sua seconda posizione in griglia incappando in unadisastrosa e dovendo ricostruire la gara quasi da zero. La causa del pessimo start odierno di, emersa dopo alcuni replay, è però inedita almeno in tempi recenti a questi livelli. Di fatto la gomma posteriore della Ducati GP23 non ha trovato grip in trazione, pattinando eccessivamente e scomponendo la moto nella prima fase di accelerazione dopo lo spegnimento dei semafori.