CorriBicocca, più di 2mila runner sfidano la pioggia per una domenica tra festa e sport

Milano, 20 ottobre 2024 – Più di 2mila runner hanno sfidato la pioggia prendendo parte alla CorriBicocca, la gara podistica organizzata dall'Università di Milano-Bicocca, da CUS Bicocca e CUS Milano, che questa mattina ha animato le vie e le piazze del campus dell'ateneo. Con un tempo di 30'34'', Leo Paglione ha dominato la distanza di 10 chilometri della competitiva maschile, mentre Nicole Svetlana Reina ha guadagnato il gradino più alto del podio femminile fermando il cronometro sui 34'08''. Con loro, più di 2000 tra studenti, docenti, dipendenti di Milano-Bicocca, sportivi e appassionati, che si sono ritrovati questa mattina al Bicocca Stadium per percorrere i 5 o 10 chilometri della gara, tra le vie del quartiere.

