Cantù passa a Livorno e vola in vetta alla Serie A2. Brienza: "Una partita durissima" (Di domenica 20 ottobre 2024) Tocca quota cinque la striscia di risultati utili dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che vince al PalaMacchia 80-83 e agguanta così Rimini al comando del campionato.Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Livorno. “È stata una partita Quicomo.it - Cantù passa a Livorno e vola in vetta alla Serie A2. Brienza: "Una partita durissima" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tocca quota cinque la striscia di risultati utili dell’Acqua S.Bernardo, che vince al PalaMacchia 80-83 e agguanta così Rimini al comando del campionato.Il commento in conferenza stampa di coach Nicoladopo la sfida tra l’Acqua S.Bernardo. “È stata una

Cantù batte Torino e si issa al secondo posto. Brienza : "La differenza in alcune partite la farà un canestro" - L’Acqua S.Bernardo continua nella sua striscia positiva e al PalaDesio batte anche la Reale Mutua Torino. Dopo una partita combattutissima i canturini sono glaciali nel finale e portano a casa i due punti. Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S... (Quicomo.it)

Pallacanestro Cantù - il debutto al PalaDesio è perfetto. Brienza : "Interpretata bene la partita" - Nella prima stagionale davanti al pubblico del PalaFitLine di Desio l’Acqua S. Bernardo sfodera una prova maiuscola e batte nettamente Brindisi, conducendo dal primo all’ultimo secondo. Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S. . . Bernardo Cantù e Brindisi. (Quicomo.it)

Cantù passa a Rieti con un grande ultimo quarto. Brienza : "Importante muovere la classifica" - L’Acqua S.Bernardo centra la prima vittoria in campionato espugnando il PalaSojourner di Rieti. Decisivo per i canturini, privi dell’infortunato capitan Baldi Rossi, un ultimo quarto eccellente. Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo... (Quicomo.it)