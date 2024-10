Calcio, la Jesina travolge il Tavullia Valfoglia 4-1 e aggancia il secondo posto (Di domenica 20 ottobre 2024) I leoncelli del nuovo tecnico Omiccioli tornano alla vittoria dopo ben 4 gare. In rete Tittarelli, Cordella, doppietta, e Borocci. Per gli ospiti, gol della bandiera su Calcio di rigore di Vegliò JESI, 20 ottobre 2024 – Jesina e Tavullia Valfoglia si incontrano al “Carotti” per la settima giornata di campionato. Prima di Mirco Omiccioli sulla panchina della Jesina dopo la partenza dell’ormai ex tecnico Igor Giorgini. Jesina che sino ad oggi ha collezionato 2 vittorie e ben 4 pareggi, troppi, che hanno inevitabilmente allontanato i leoncelli dalla vetta, ora costretti a rincorrere e a non sbagliare più. Pesaresi invece secondi in classifica con 13 punti. Omiccioli propone le due punte Tittarelli e Cordella, con Russo fantasista in appoggio e Massei A. a sinistra. Gara che inizia al piccolo trotto ed ospiti che ci provano al 14’ con Giunchetti, ma la conclusione termina altissima. .com - Calcio, la Jesina travolge il Tavullia Valfoglia 4-1 e aggancia il secondo posto Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) I leoncelli del nuovo tecnico Omiccioli tornano alla vittoria dopo ben 4 gare. In rete Tittarelli, Cordella, doppietta, e Borocci. Per gli ospiti, gol della bandiera sudi rigore di Vegliò JESI, 20 ottobre 2024 –si incontrano al “Carotti” per la settima giornata di campionato. Prima di Mirco Omiccioli sulla panchina delladopo la partenza dell’ormai ex tecnico Igor Giorgini.che sino ad oggi ha collezionato 2 vittorie e ben 4 pareggi, troppi, che hanno inevitabilmente allontanato i leoncelli dalla vetta, ora costretti a rincorrere e a non sbagliare più. Pesaresi invece secondi in classifica con 13 punti. Omiccioli propone le due punte Tittarelli e Cordella, con Russo fantasista in appoggio e Massei A. a sinistra. Gara che inizia al piccolo trotto ed ospiti che ci provano al 14’ con Giunchetti, ma la conclusione termina altissima.

