Bollate, uscito “Bambino”, nuovo libro di Marco Balzano (Di domenica 20 ottobre 2024) Bollate, uscito “Bambino”, nuovo libro di Marco Balzano. Marco Balzano è ormai uno dei più apprezzati e seguiti autori contemporanei e ogni sua nuova uscita scatena attesa tra i fan. Il suo nuovo lavoro, dal titolo “Bambino” edito da Einaudi è appena uscito e già durante la prevendita annunciata dallo stesso autore sui social, ha Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di domenica 20 ottobre 2024)”,diè ormai uno dei più apprezzati e seguiti autori contemporanei e ogni sua nuova uscita scatena attesa tra i fan. Il suolavoro, dal titolo “” edito da Einaudi è appenae già durante la prevendita annunciata dallo stesso autore sui social, ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione della procuratoria di San Marco - Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha nominato i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della procuratoria di San Marco, l'organismo che ha competenza sulla tutela e la manutenzione della basilica di San Marco, del campanile e loro pertinenze. Il nuovo consiglio... (Veneziatoday.it)

Marco Panieri eletto nuovo presidente dell’Anci Emilia-Romagna : un futuro sostenibile per i comuni - Chi è Marco Panieri: un sindaco in ascesa Marco Panieri è attualmente sindaco di Imola dal 2020 e ha già dimostrato la sua leadership affrontando le complessità della gestione locale. 000 abitanti. In qualità di vicesindaco metropolitano di Bologna, Marco Panieri ha assunto responsabilità che spaziano dalla pianificazione territoriale alla rigenerazione urbana. (Gaeta.it)

Prato - chi è il nuovo allenatore Marco Mariotti - La carriera di Mariotti prosegue ancora tra i Pro come secondo nello Spezia e a Lecce in terza divisione. Nell'estate scorsa aveva firmato con l'Albenga, ma è durata appena due mesi: nella giornata di ieri è stato ufficializzata la rescissione. In carriera Mariotti vanta oltre 300 panchine in serie D, nonché una delle medie punti più alte in categoria. (Lanazione.it)