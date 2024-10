Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini (Di domenica 20 ottobre 2024) Attirata con l’inganno a casa di un amico, poi violentata da un gruppo di tre ragazzini e anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12 anni. Un episodio terribile che si sarebbe consumato venerdì scorso nel basso Salento, in località “Mucorone”, zona periferica tra Ruffano e Taurisano. L’incontro fissato tra la 12enne e il suo amico 16enne, di cui pare si fosse invaghita, era attorno alle 20. Poi però l’appuntamento avrebbe preso tutt’altra piega, con la ragazzina che avrebbe subito abusi sessuali e anche la sottrazione del portamonete. Il racconto alla cugina e al papà La 12enne, dopo diversi tentativi di divincolarsi dalla presa dei presunti aguzzini, ha trovato comunque la forza di fuggire via. Thesocialpost.it - Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Attirata con l’inganno a casa di un amico, poida un gruppo di tree anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12. Un episodio terribile che si sarebbe consumato venerdì scorso nel basso Salento, in località “Mucorone”, zona periferica tra Ruffano e Taurisano. L’incontro fissato tra la 12enne e il suo amico 16enne, di cui pare si fosse invaghita, era attorno alle 20. Poi però l’appuntamento avrebbe preso tutt’altra piega, con la ragazzina che avrebbe subito abusi sessuali e anche la sottrazione del portamonete. Il racconto alla cugina e al papà La 12enne, dopo diversi tentativi di divincolarsi dalla presa dei presunti aguzzini, ha trovato comunque la forza di fuggire via.

