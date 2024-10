Lanazione.it - "Avevi tanti sogni”: maturità ad honorem per Viola, ragazza scomparsa dopo una malattia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pietrasanta, 20 ottobre 2024 – "I suoi libri sono pieni di post-it colorati e frasi sottolineate, per appuntarsi le cose da ricordare o approfondire. Aveva una curiosità che mi ha sempre affascinato e non esisteva niente al mondo in grado di scoraggiarla: oggi avrà il suo 100, che si merita più di chiunque altro. Non ha mai accettato che ciò che le stava accadendo le mettesse i bastoni fra le ruote. E ovunque tu sia,, spero che tu sia immensamente orgogliosa di te stessa, per quello che sei riuscita a fare, per quello che continui a fare e perché oggi, 19 ottobre 2024, hai avuto quello che è sempre stato tuo: il diploma".