Avaria ai radar di terra: voli in ritardo e dirottati nel Nord Italia e anche a Orio (Di domenica 20 ottobre 2024) TRAFFICO AEREO. Un problema che ha bloccato molti voli soprattutto negli scali di Linate e Malpensa ma ci sono disagi anche a Orio. Il problema tecnico è stato risolto intorno alle 18, ma le conseguenze si sono prolungate fino alla fine della giornata di domenica 20 ottobre.

