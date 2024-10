Anziani salvati a Brisighella: erano nella casa al buio e minacciata dalla frana (Di domenica 20 ottobre 2024) Brisighella (Ravenna), 20 ottobre 2024 – Era rimasta isolata a causa di uno smottamento e dell’esondazione di un corso d’acqua, la coppia di Anziani coniugi, soccorsa a Brisighella dagli agenti della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina e dai Vigili del Fuoco. La richiesta d'aiuto è pervenuta intorno alle 22.20 di ieri sera (sabato), quando una donna di 79 anni e suo marito di 80, residenti in una traversa di via Rio Chié, hanno allertato la centrale operativa del Comando di via Baliatico, segnalando di essere rimasti bloccati in casa senza elettricità e con la collina retrostante interessata da frane che portavano sulla strada acqua, fango e detriti. Con loro anche il loro cagnolino. Ilrestodelcarlino.it - Anziani salvati a Brisighella: erano nella casa al buio e minacciata dalla frana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Ravenna), 20 ottobre 2024 – Era rimasta isolata a causa di uno smottamento e dell’esondazione di un corso d’acqua, la coppia diconiugi, soccorsa adagli agenti della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina e dai Vigili del Fuoco. La richiesta d'aiuto è pervenuta intorno alle 22.20 di ieri sera (sabato), quando una donna di 79 anni e suo marito di 80, residenti in una traversa di via Rio Chié, hanno allertato la centrale operativa del Comando di via Baliatico, segnalando di essere rimasti bloccati insenza elettricità e con la collina retrostante interessata da frane che portavano sulla strada acqua, fango e detriti. Con loro anche il loro cagnolino.

