Amici 24 puntata del 20 10 24 | Teodora e Senza Cri vincono le sfide e rimangono nella scuola non mancano gli scontri tra insegnanti

In apertura della puntata del 20 ottobre 2024 di Amici, Maria De Filippi ha presentato i due giudici esterni della puntata: Arisa e Rossella Brescia. La prima degli alunni a esibirsi è stata Alessia Pecchia, ma sul secondo allievo in gara, Trigno, sono nate già le prime polemiche, perché Rudy, ha attaccato la sua esibizione, dicendosi, ironicamente, disperato e affermando che, al di là delle pose, e della maglietta traforata, il ragazzo dovrebbe anche cantare perché, sennò, la sua esibizione risulta cringe. Non si è fatta attendere la replica di Anna Pettinelli alle parole del collega: "Di cringe dentro allo studio abbiamo il massimo esponente che è lui", sul ragazzo l'insegnante ha aggiunto che ha, a suo dire, molta personalità e scrive bene. A chiudere il giudizio su Trigno, Arisa che ha affermato che l'alunno ha preSenza scenica, ma che sulla voce si può lavorare.

