Violenta rapina a Firenze, arrestato marocchino (Di sabato 19 ottobre 2024) In stato di shock, una donna ha raccontato ai militari di essere stata rapinata della borsa, fornendo una descrizione dell'aggressore poi arrestato dai carabinieri Imolaoggi.it - Violenta rapina a Firenze, arrestato marocchino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In stato di shock, una donna ha raccontato ai militari di essere statata della borsa, fornendo una descrizione dell'aggressore poidai carabinieri

Toglie il cellulare a una turista 35enne e la violenta in pieno giorno : arrestato un 35enne a Termini Imerese - Un 35enne è stato arrestato a Termini Imerese con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una turista avvicinata in spiaggia. La donna ha raccontato che l'aggressore le ha sottratto il telefono per impedirle di chiedere aiuto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

