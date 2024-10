Vinti 89 milioni al SuperEnalotto, è caccia al vincitore: “Non ha chiamato, forse non sa di aver vinto” (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è ancora palesato il fortunato vincitore degli 89 milioni di euro del biglietto del SuperEnalotto dell'estrazione di martedì 15 ottobre. Secondo il titolare della tabaccheria "Fortuna", Paolo Rosà, potrebbe trattarsi di una persona dai 30 anni in su. "Il tipico giocatore del SuperEnalotto" ha spiegato. Fanpage.it - Vinti 89 milioni al SuperEnalotto, è caccia al vincitore: “Non ha chiamato, forse non sa di aver vinto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è ancora palesato il fortunatodegli 89di euro del biglietto deldell'estrazione di martedì 15 ottobre. Secondo il titolare della tabaccheria "Fortuna", Paolo Rosà, potrebbe trattarsi di una persona dai 30 anni in su. "Il tipico giocatore del" ha spiegato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che fine ha fatto “Mister 90 milioni”? Parla il titolare della tabaccheria del Superenalotto - Il suo augurio per “Mister 90 milioni” è chiaro: “Gli auguro che sappia gestire questa fortuna e che possa godersi la vita“. Il Superenalotto, spiega, è una delle poche lotterie che coinvolge indifferentemente uomini e donne, a differenza di giochi come il Lotto o le scommesse sportive, che hanno un pubblico più specifico. (Urbanpost.it)

90 milioni vinti al Superenalotto - pazza gioia in tabaccheria : "Festa fino all'alba" - “Una vincita da quasi 90 milioni di euro è un evento più unico che raro” è il commento di Paolo Rosà, proprietario della tabaccheria Fortuna di Riva del Garda, dove, martedì 15 ottobre, con 3 euro è stata acquistata una schedina che – vincendo il jackpot – non è certo passata inosservata... (Bresciatoday.it)

Superenalotto - mister 90 milioni sparito. In tabaccheria ipotizzano : “Ha perso la schedina” - Per ora – racconta il titolare Paolo Rosà – non abbiamo ricevuto nessuna chiamata per dirci grazie. Sull’identità di mister X, così è stato ribattezzato il vincitore, è ancora mistero ma, spiega Rosà: “Vediamo tante persone tutti i giorni mentre lavoriamo, e quella da tre euro è una giocata classica, che fa la maggior parte dei nostri clienti”. (Caffeinamagazine.it)