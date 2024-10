Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 18:30

(Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 18.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO, DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONESUD USCIAMO DASULLA STATALE PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE ASONO IN CORSO DUE MANIFESTAZIONI CON CORTEO FINO ALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA LA PRIMA CON PARTENZA E ARRIVO RISPETTIVAMENTE DA PIAZZA VITTORIO A PIAZZA DELL’ESQUILINO, PERCORRE VIA DELLO STATUTO, VIA MERULANA E VIA LIBERIANA LA SECONDA DA PIAZZA DELL’ESQUILINO A VIA DEI FORI IMPERIALI, SI SNODA LUNGO VIA CAVOUR E LARGO CORRADO RICCI.