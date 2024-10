Troppe partite nel calcio, Leghe e sindacati denunciano la Fifa (Di sabato 19 ottobre 2024) La crescente preoccupazione per l’eccessivo numero di partite nella stagione calcistica ha raggiunto un nuovo punto critico. Leghe e sindacati hanno infatti presentato una denuncia formale contro la Fifa presso la Commissione europea, accusandola di abuso di potere dominante nel contesto della legge europea sulla concorrenza. Il gruppo, che include la Premier League attraverso l’appartenenza all’European Leagues, ha espresso il suo disappunto per la gestione del calendario globale delle competizioni calcistiche da parte dell’organismo di governo mondiale, accusandolo di aver messo i propri interessi commerciali davanti al benessere dei giocatori e delle Leghe nazionali. .com - Troppe partite nel calcio, Leghe e sindacati denunciano la Fifa Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) La crescente preoccupazione per l’eccessivo numero dinella stagione calcistica ha raggiunto un nuovo punto critico.hanno infatti presentato una denuncia formale contro lapresso la Commissione europea, accusandola di abuso di potere dominante nel contesto della legge europea sulla concorrenza. Il gruppo, che include la Premier League attraverso l’appartenenza all’European Leagues, ha espresso il suo disappunto per la gestione del calendario globale delle competizioni calcistiche da parte dell’organismo di governo mondiale, accusandolo di aver messo i propri interessi commerciali davanti al benessere dei giocatori e dellenazionali.

