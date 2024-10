Torino, rapina con machete: arrestato nordafricano (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo ha rapinato un passante minacciandolo con un machete. Con questa accusa il malvivente, 32 anni, di origini nordafricane, è stato arrestato Imolaoggi.it - Torino, rapina con machete: arrestato nordafricano Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo hato un passante minacciandolo con un. Con questa accusa il malvivente, 32 anni, di origini nordafricane, è stato

Arrestato a Torino un uomo per rapina aggravata con machete : l’episodio ha scosso la cittadinanza - Di fronte a questa situazione di estrema pericolosità, il passante ha ceduto alla richiesta dell’aggressore, consegnando i soldi che aveva con sé, nel tentativo di salvaguardare la propria incolumità. Il 32enne, il quale risulta privo di fissa dimora, si trovava probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante la commissione del reato. (Gaeta.it)

A tu per tu con un machete - il rapinatore brandisce l’arma per derubare un passante : arrestato - Un uomo di 37 anni si è trovato a tu per tu con un rapinatore armato di machete che voleva estorcergli del denaro. È accaduto martedì sera 15 ottobre in Via Nizza, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova. Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il... (Torinotoday.it)

Vicini di casa minacciati con machete : arrestato marocchino - Accecato dall'ira, dopo una lite aveva scassinato la porta del loro garage, distruggendo mobili e oggetti conservati all'interno, e brandiva il machete contro i vicini. (Imolaoggi.it)