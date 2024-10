Ilfattoquotidiano.it - Test di ingresso a Medicina cancellato: partiamo da qui per un cambiamento vero

(Di sabato 19 ottobre 2024) Hanno aspettato anni. Avrebbero dovuto farlo da tanto tempo. Ci avrebbero dovuto pensare i governi di destra e di sinistra, i Ministri della Salute che si consideravano preparati. Ci sarebbero serviti medici in più durante il periodo del Covid invece di festeggiare medici arrivati anche da Paesi lontani per aiutarci. Noi che fino a pochi anni fa eravamo considerati il secondo Paese al mondo, dopo la Francia, come assistenza universalistica. Ora di universalistico abbiamo i medici di altre parti del mondo, mentre i nostri studenti devono essere selezionati con domande di preparazione generica. Delle crocette su fogli di carta come l’esame teorico per la patente. Una specie di quiz: “2 1 X. Chissà se va bene” diceva una canzone di Claudio Baglioni! Invece ora ci siamo arrivati.