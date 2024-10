Ten Hag: «Abbiamo ceduto McTominay per alcune regole pessime sul Fair Play finanziario» (Di sabato 19 ottobre 2024) Ten Hag: «Non volevo cedere McTominay, alcune regole pessime ci hanno costretto a prendere questa decisione» Il più grande rimpianto del Manchester United – tra i tanti – quest’anno è la partenza di Scott McTominay, diventato immediatamente un giocatore importante per il Napoli. Dopo il trasferimento in azzurro, lo scozzese è sbocciato e il suo impatto sulla nuova squadra è stato pazzesco: i vecchi tifosi lo rimpiangono in ogni partita e tutti sono stupiti dalla scelta del club inglese che lo ha lasciato andare dopo vent’anni senza battere ciglio. In realtà una spiegazione al suo addio c’è: Ten Hag ha provato a ricostruirla in conferenza stampa prima della partita contro il Brentford. Ten Hag spiega in conferenza la cessione di McTominay La domanda sull’ex pupillo del club era inevitabile. Ilnapolista.it - Ten Hag: «Abbiamo ceduto McTominay per alcune regole pessime sul Fair Play finanziario» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ten Hag: «Non volevo cedereci hanno costretto a prendere questa decisione» Il più grande rimpianto del Manchester United – tra i tanti – quest’anno è la partenza di Scott, diventato immediatamente un giocatore importante per il Napoli. Dopo il trasferimento in azzurro, lo scozzese è sbocciato e il suo impatto sulla nuova squadra è stato pazzesco: i vecchi tifosi lo rimpiangono in ogni partita e tutti sono stupiti dalla scelta del club inglese che lo ha lasciato andare dopo vent’anni senza battere ciglio. In realtà una spiegazione al suo addio c’è: Ten Hag ha provato a ricostruirla in conferenza stampa prima della partita contro il Brentford. Ten Hag spiega in conferenza la cessione diLa domanda sull’ex pupillo del club era inevitabile.

