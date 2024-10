Sinner vince il Six Kings Slam: piega Alcaraz in 3 set (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner si è preso la sua rivincita contro Carlos Alcaraz. Oggi, sabato 19 ottobre, il numero 1 Atp ha battuto il rivale spagnolo nella finale del Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si è giocato a Riad, in Arabia Saudita, che aveva in palio un montepremi da capogiro.Sinner Europa.today.it - Sinner vince il Six Kings Slam: piega Alcaraz in 3 set Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Janniksi è preso la sua rivincita contro Carlos. Oggi, sabato 19 ottobre, il numero 1 Atp ha battuto il rivale spagnolo nella finale del Six, il torneo-esibizione che si è giocato a Riad, in Arabia Saudita, che aveva in palio un montepremi da capogiro.

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam : “Io e Alcaraz ci svegliamo al mattino e pensiamo a come battere l’altro” - Il tennista italiano si è imposto in rimonta sul rivale spagnolo, riuscendo così a batterlo per la prima volta in questa stagione dopo aver ceduto negli ultimi tre precedenti. r. Il 23enne ha offerto una prova di forza dopo essersi imposto al Masters 1000 di Shanghai e ora si lancia con grandissimo ottimismo verso il finale di stagione, che prevede il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals e ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Sinner : “Spero che la rivalità con Alcaraz duri il più possibile” - Per me è un piacere condividere il campo con lui“. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così“. . Così invece Carlos Alcaraz: “Mi sono goduto ogni singolo secondo qui. The post Six Kings Slam 2024, Sinner: “Spero che la rivalità con Alcaraz duri il più possibile” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

SCEICCO D’ARABIA! Jannik Sinner sconfigge in rimonta Alcaraz e conquista il Six Kings Slam! - Pur tuttavia, va rimarcato come i numeri parlino di percentuali al solito notevoli di Jannik su prima e seconda per punti vinti (71% e 64%), e il 104-86 nei punti vinti totali testimonia in parte una sola cosa: l’azzurro è riuscito sempre più, col tempo, a faticar meno al servizio. Va sotto 15-40 sul 4-3, lo spagnolo, e finisce per commettere un doppio fallo fatale. (Oasport.it)