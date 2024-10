Sinner-Alcaraz, non sarà il primo precedente ‘fantasma’. Da ragazzini in un Challenger… (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz la storia dice che ci sono 10 precedenti. L’altoatesino ne ha vinti 4, il murciano 6. O almeno, questo è ciò che è noto al mondo del tennis per vie ufficiali, quelle certificate dall’ATP. Che, però, conteggia anche un altro precedente. E, insieme, non lo conteggia. Vediamo di spiegare il paradosso. Il sito ufficiale dell’associazione professionistica, infatti, riporta, sotto i già noti 10 confronti a livello ATP, anche un ulteriore faccia a faccia tra i due. E risale al 2019, cioè a quando Sinner di anni non ne aveva neppure 18 e Alcaraz 16. Si giocò ad Alicante, sede di un Challenger organizzato dall’accademia di Juan Carlos Ferrero (eterno allenatore del murciano) lì sita. L’italiano veniva da un’impressionante sequenza di 16 incontri vinti consecutivamente tra Challenger e ITF, mentre lo spagnolo faceva su e giù con il circuito junior. Oasport.it - Sinner-Alcaraz, non sarà il primo precedente ‘fantasma’. Da ragazzini in un Challenger… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra Jannike Carlosla storia dice che ci sono 10 precedenti. L’altoatesino ne ha vinti 4, il murciano 6. O almeno, questo è ciò che è noto al mondo del tennis per vie ufficiali, quelle certificate dall’ATP. Che, però, conteggia anche un altro. E, insieme, non lo conteggia. Vediamo di spiegare il paradosso. Il sito ufficiale dell’associazione professionistica, infatti, riporta, sotto i già noti 10 confronti a livello ATP, anche un ulteriore faccia a faccia tra i due. E risale al 2019, cioè a quandodi anni non ne aveva neppure 18 e16. Si giocò ad Alicante, sede di un Challenger organizzato dall’accademia di Juan Carlos Ferrero (eterno allenatore del murciano) lì sita. L’italiano veniva da un’impressionante sequenza di 16 incontri vinti consecutivamente tra Challenger e ITF, mentre lo spagnolo faceva su e giù con il circuito junior.

