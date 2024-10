Sgominata banda di rapinatori, avevano seminato il panico nella zona sud di Reggio: arresti (Di sabato 19 ottobre 2024) È finita la corsa di una banda di criminali che, negli ultimi giorni, ha seminato il panico nella zona sud della città, con una serie di furti e una rapina ai danni di un sacerdote. Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato due uomini di Reggiotoday.it - Sgominata banda di rapinatori, avevano seminato il panico nella zona sud di Reggio: arresti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È finita la corsa di unadi criminali che, negli ultimi giorni, hailsud della città, con una serie di furti e una rapina ai danni di un sacerdote. Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato due uomini di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La banda della marmotta colpisce ancora nel Canavese - Non si ferma l'ondata di assalti ai bancomat nel Canavese. Questa volta, nel mirino della cosiddetta "banda dei bancomat", è finito il Postamat dell'ufficio postale di via San Vito a Nole, esploso ... (giornalelavoce.it)

Aggredivano e rapinavano i turisti in via Maqueda, arrestati 5 giovanissimi - In poche ore avevano seminato il panico in centro storico a Palermo ... in giurisprudenza di 20 anni per sottrargli il cellulare e gli occhiali da vista. La banda era composta da cinque giovanissimi: ... (rainews.it)

Terni, fuga a 200 all'ora dopo il furto di un suv: torna libero il 18enne ternano fermato dalla polizia - TERNI - E’ caccia alla banda che, all’alba di domenica, ha seminato il terrore per le vie della città percorse a folle velocità dopo il furto di un suv di ... (ilmessaggero.it)