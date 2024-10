Serie B: vincono Pisa e Spezia, Modena-Palermo 2-2. LIVE: Brescia-Sassuolo (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l`1-1 fra Bari e Catanzaro nell`anticipo del venerdì sera, prosegue oggi la nona giornata del campionato di Serie B 2024-25. Il programma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l`1-1 fra Bari e Catanzaro nell`anticipo del venerdì sera, prosegue oggi la nona giornata del campionato diB 2024-25. Il programma

Serie A1 tennis - tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo : Caruso e compagni vincono 6-0 contro Massa Lombarda - Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ct Palermo guidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati di Massa Lombarda portandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre. Quest’oggi Massa Lombarda è sceso in Sicilia... (Palermotoday.it)

Calcio - Napoli e Verona vincono negli anticipi della settima giornata di Serie A - Il Napoli batte il Como per 3-1 e prova la prima fuga del campionato nella Serie A 2024-2025 di calcio: i partenopei salgono a quota 16 e si portano a +4 sulla Juventus, mentre i lariani restano a 8, scavalcati dal Verona, che supera per 2-1 il Venezia, issandosi a quota 9, con i lagunari fermi a 4. (Oasport.it)

Serie A 2024-2025 : il Napoli batte il Monza 2-0 e vola in vetta. Vincono anche Roma e Lazio - Lazovic (V), 27? st Cutrone (C), 44? st Belotti (C), Lambourde 45’+4 st (V) ore 18. 00 Como Verona 3-2 – 43? Cutrone (C), 8? st rig. Rocambolesco 3-2 tra Como ed Hellas Verona, con gli scaligeri penalizzati da un’espulsione più che dubbia per Suslov: i lombardi ne approfittano e sfruttano la doppietta di Cutrone per imporsi. (Oasport.it)