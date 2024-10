Iltempo.it - "Sentenza abnorme": Parla Nordio: così giudici hanno "esondato dai loro poteri"

(Di sabato 19 ottobre 2024) La reazione del governo allache annulla i trattenimenti dei migranti in Albania «non è contro la magistratura, ma contro il merito di questa». Il ministro della Giustizia, Carlo, lo chiarisce a margine di un convegno a Palermo. «Non è una polemica contro la magistratura - ha aggiunto - ma contro un tipo diche non solo non condividiamo ma la riteniamo addirittura». «Non può essere la magistratura - ha sottolineato l'esponente del governo di Giorgia Meloni - a definire uno Stato più o meno sicuro. Inoltre, queste decisioni rischiano di creare incidenti diplomatici, perché definire non sicuro un Paese come il Marocco può creare problemi. Se noi ritenessimo che non sono sicuri Paesi in cui vigono regole come la pena di morte, allora anche gli Stati Uniti non sarebbero un Paese sicuro.