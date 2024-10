Se a sinistra c'è ancora chi infanga Sergio Ramelli (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ricordo di Sergio Ramelli va ben oltre le commemorazioni ufficiali, ben oltre i riti che la destra radicale riserva ai caduti degli anni Settanta. In realtà il suo assassinio interroga le coscienze di un'Italia troppo distratta e incline a rimuovere le pagine più scomode della sua storia. Aggredito la mattina del 13 marzo del 1975 a colpi di chiave inglese, sotto casa, da esponenti di Avanguardia Operaia, morì il 29 di aprile dopo una straziante agonia. Ramelli, 18 anni, non era un facinoroso, un picchiatore. Era un missino che aveva scritto un tema contro le Br. E mentre sta per uscire un testo di Nicola Rao su quegli anni e sull'omicidio di Sergio – Il tempo delle chiavi. L'omicidio Ramelli e la stagione dell'intolleranza, Piemme - fa impressione che ancora su qualche muro ci si possa imbattere nella scritta «Tutti i fasci come Ramelli con una riga rossa tra i capelli». Liberoquotidiano.it - Se a sinistra c'è ancora chi infanga Sergio Ramelli Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ricordo diva ben oltre le commemorazioni ufficiali, ben oltre i riti che la destra radicale riserva ai caduti degli anni Settanta. In realtà il suo assassinio interroga le coscienze di un'Italia troppo distratta e incline a rimuovere le pagine più scomode della sua storia. Aggredito la mattina del 13 marzo del 1975 a colpi di chiave inglese, sotto casa, da esponenti di Avanguardia Operaia, morì il 29 di aprile dopo una straziante agonia., 18 anni, non era un facinoroso, un picchiatore. Era un missino che aveva scritto un tema contro le Br. E mentre sta per uscire un testo di Nicola Rao su quegli anni e sull'omicidio di– Il tempo delle chiavi. L'omicidioe la stagione dell'intolleranza, Piemme - fa impressione chesu qualche muro ci si possa imbattere nella scritta «Tutti i fasci comecon una riga rossa tra i capelli».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli - il pm chiede 20 condanne per apologia di fascismo - Milano, 19 settembre 2024 - Il pm di Milano Enrico Pavone ha chiesto una ventina di condanne (tra i 2 e i 4 mesi) e una assoluzione per gli imputati accusati di apologia di fascismo per la chiamata del "presente" e i saluti romani, durante il corteo in ricordo di Sergio Ramelli, il 29 aprile del 2019, in via Paladini a Milano. (Ilgiorno.it)

Inaugurato a Pettino il monumento dedicato a Sergio Ramelli : polemiche e memoria storica - La targa ricorda il giovane, "brutalmente ucciso a soli 18 anni nel 1975 da un gruppo legato ad Avanguardia Operaia", come riportato dal gruppo Facebook “Avamposto Piazza Fontesecco”. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La proposta per la. (Abruzzo24ore.tv)