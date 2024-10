Sarri, Immobile e i passatempi, Lotito si racconta (Di sabato 19 ottobre 2024) In una lunga intervista concessa a Dazn, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha raccontato di sé e di molti retroscena vissuti nel mondo biancoceleste negli ultimi anni: “Io mi sveglio alle 6:00 del mattina , dormo tre ore, forse tre ore e mezza. Farò 2.000 telefonate al giorno, forse anche qualcosa in più. Alle 8.30/8.45 sto in Senato fino a tarda sera. Non ho tempo libero, quando torno a casa dopo un riposino di venti minuti in macchina mi metto a vedere tutta la posta arrivata, mi rendo conto talvolta di aver fatto le 4.00. Mia moglie ha messo la mia fotografia in camera (ride, ndr). Fin quando regge il fisico lo faccio, perché ho l’ansia e la voglia di cambiare le cose e pretendo che la squadra abbia lo stesso atteggiamento”, ha detto Lotito. .com - Sarri, Immobile e i passatempi, Lotito si racconta Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) In una lunga intervista concessa a Dazn, il presidente della Lazio Claudiohato di sé e di molti retroscena vissuti nel mondo biancoceleste negli ultimi anni: “Io mi sveglio alle 6:00 del mattina , dormo tre ore, forse tre ore e mezza. Farò 2.000 telefonate al giorno, forse anche qualcosa in più. Alle 8.30/8.45 sto in Senato fino a tarda sera. Non ho tempo libero, quando torno a casa dopo un riposino di venti minuti in macchina mi metto a vedere tutta la posta arrivata, mi rendo conto talvolta di aver fatto le 4.00. Mia moglie ha messo la mia fotografia in camera (ride, ndr). Fin quando regge il fisico lo faccio, perché ho l’ansia e la voglia di cambiare le cose e pretendo che la squadra abbia lo stesso atteggiamento”, ha detto

Lazio - Lotito : “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” - it: Notizie dallo Sport Italiano. Gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. 45. Alcuni giocatori non hanno preso bene la decisione, forse perché non si sentivano più coinvolti. The post Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. . Con Bielsa, invece, ho provato a fare una partita, ma mi sono subito reso conto che il suo stile non si adattava ... (Seriea24.it)

Lazio - Lotito : “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” - (Adnkronos) – "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Gli ho fatto notare che il gruppo […] L'articolo Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. (Webmagazine24.it)

Lotito”Spiego le dimissioni di Sarri” - Alla fine della stagione, tuttavia, mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche. TUDOR – “Successivamente, con l’arrivo di Tudor, la squadra ha reagito, ritrovando un po’ di orgoglio. RUOLO DI PRESIDENTE – “Essere presidente di una squadra di calcio significa rappresentare una comunità di ... (Terzotemponapoli.com)