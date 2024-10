Salvini convoca la Lega: mobilitazione contro la magistratura politicizzata in vista del processo Open Arms (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Consiglio federale della Lega convocato da Matteo Salvini segna un momento cruciale nella strategia del partito L'articolo Salvini convoca la Lega: mobilitazione contro la magistratura politicizzata in vista del processo Open Arms proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini convoca la Lega: mobilitazione contro la magistratura politicizzata in vista del processo Open Arms Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Consiglio federale dellato da Matteosegna un momento cruciale nella strategia del partito L'articololalaindelproviene da Il Difforme.

