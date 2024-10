Riad, Sinner sconfigge Alcaraz nella finale della Six Kings Slam: 6-7 6-3 6-3 (Di sabato 19 ottobre 2024) Numero uno e numero due del ranking mondiale faccia a faccia, ancora una volta, nella finale di un torneo. La Six Kings Slam, tuttavia, non mette in palio punti Atp, “solo” un montepremi da 6 milioni di dollari. L’ultimo atto del ricchissimo format-esibizione di Riad, in Arabia Saudita, ha visto trionfare Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Prima della loro partita, si era giocata la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha vinto 6-2 7-6(5), in quella che probabilmente sarà l’ultima sfida con il mancino di Manacor, che ha dato il suo addio al tennis lo scorso 10 ottobre. L'articolo Riad, Sinner sconfigge Alcaraz nella finale della Six Kings Slam: 6-7 6-3 6-3 proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Numero uno e numero due del ranking mondiale faccia a faccia, ancora una volta,di un torneo. La Six, tuttavia, non mette in palio punti Atp, “solo” un montepremi da 6 milioni di dollari. L’ultimo atto del ricchissimo format-esibizione di, in Arabia Saudita, ha visto trionfare Janniksu Carlos, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Primaloro partita, si era giocata laper il terzo posto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha vinto 6-2 7-6(5), in quella che probabilmente sarà l’ultima sfida con il mancino di Manacor, che ha dato il suo addio al tennis lo scorso 10 ottobre. L'articoloSix: 6-7 6-3 6-3 proviene da Open.

