Ilrestodelcarlino.it - Regionali, pronte le liste. Renzi: "Sono stato generoso"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "sempremolto fiducioso che sarebbe finita così". Il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, è soddisfatto di aver chiuso l’intesa sul campo largo in Emilia-Romagna. "La mia lista civica – aggiunge il dem – ha dato ospitalità ad alcune forze politiche tra cui Italia Viva e anche Volt". Commenta anche Matteo, leader di Iv, in un’intervista a ‘Domani’, che ammette come in Emilia-Romagna siaaccettato il veto M5s al simbolo di Iv: "Avevo l’impegno di de Pascale sul presentare la nostra lista. Ma conosco Michele da una vita, abbiamo lavorato insieme quando i grillini attaccavano il Pd emiliano su Bibbiano. Mi ha detto: Matteo, dammi una mano a superare il problema. Tra l’essere cinico e l’essere, ho scelto la seconda strada. Preferisco dare una mano che fare un dispetto: sto invecchiando".