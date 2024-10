Regionali: ancora scontro sulla mafia tra Bucci e i suoi avversari (Di sabato 19 ottobre 2024) È ancora scontro sulla mafia tra Marco Bucci e i suoi avversari, galeotta un'intervista rilasciata dal sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, che a Repubblica ha attaccato lo sfidante Andrea Orlando che aveva parlato delle infiltrazioni della criminalità Genovatoday.it - Regionali: ancora scontro sulla mafia tra Bucci e i suoi avversari Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ètra Marcoe i, galeotta un'intervista rilasciata dal sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, che a Repubblica ha attaccato lo sfidante Andrea Orlando che aveva parlato delle infiltrazioni della criminalità

