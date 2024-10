Raccolta dei rifiuti, arriva il bidone per chi possiede animali domestici (Di sabato 19 ottobre 2024) Un bidoncino per le lettiere di Fido. Anche per gli "amici animali" che, in tante case, bazzicano tra salotto, cucina e camera dei ragazzi, è giunto il momento di occuparsi dei rifiuti (soprattutto quelli biologici) che producono e di come smaltirli. A sollevare il tema a Casalecchio è Elena Foresti che, da qualche mese, riveste la carica di presidente del gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale, uno dei cinque gruppi di minoranza. Con una mozione, firmata assieme agli altri due consiglieri Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo e passata all’unanimità, Foresti è riuscita nella seduta di giovedì scorso a strappare a maggioranza e opposizione l’impegno a distribuire a tutte le famiglie che hanno in casa un cane o un gatto, un secondo bidoncino grigio per la Raccolta dei rifiuti indifferenziati, già con il varo del nuovo ‘Piano integrato per la Raccolta dei rifiuti’. Ilrestodelcarlino.it - Raccolta dei rifiuti, arriva il bidone per chi possiede animali domestici Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un bidoncino per le lettiere di Fido. Anche per gli "amici" che, in tante case, bazzicano tra salotto, cucina e camera dei ragazzi, è giunto il momento di occuparsi dei(soprattutto quelli biologici) che producono e di come smaltirli. A sollevare il tema a Casalecchio è Elena Foresti che, da qualche mese, riveste la carica di presidente del gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale, uno dei cinque gruppi di minoranza. Con una mozione, firmata assieme agli altri due consiglieri Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo e passata all’unanimità, Foresti è riuscita nella seduta di giovedì scorso a strappare a maggioranza e opposizione l’impegno a distribuire a tutte le famiglie che hanno in casa un cane o un gatto, un secondo bidoncino grigio per ladeiindifferenziati, già con il varo del nuovo ‘Piano integrato per ladei’.

