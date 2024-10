Pro Pal assaltano la sede di FdI a Napoli: sfregio con la vernice, cosa hanno scritto (Di sabato 19 ottobre 2024) Assaltata la sede di Fratelli d'Italia a Napoli, durante il corteo pro Palestina: durante la manifestazione, un gruppo di persone ha raggiunto la sede locale del partito di Giorgia Meloni e ha imbrattato l'asfalto con la vernice bianca con la scritta: "A pieno regime, no Ddl 1600". La contestazione riguarda il decreto Sicurezza. Il timore dei gruppi di antagonisti è che le nuove norme contro le manifestazioni violente portino conseguenze ben più serie di quelle che ora possono affrontare in caso di reati durante le manifestazioni. "Oggi a Napoli ancora una volta una manifestazione per i temi della pace diventa teatro di violenza e scontri, con comportamenti che nulla hanno a che fare con la libera espressione del pensiero - ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi -. Liberoquotidiano.it - Pro Pal assaltano la sede di FdI a Napoli: sfregio con la vernice, cosa hanno scritto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Assaltata ladi Fratelli d'Italia a, durante il corteo pro Palestina: durante la manifestazione, un gruppo di persone ha raggiunto lalocale del partito di Giorgia Meloni e ha imbrattato l'asfalto con labianca con la scritta: "A pieno regime, no Ddl 1600". La contestazione riguarda il decreto Sicurezza. Il timore dei gruppi di antagonisti è che le nuove norme contro le manifestazioni violente portino conseguenze ben più serie di quelle che ora possono affrontare in caso di reati durante le manifestazioni. "Oggi aancora una volta una manifestazione per i temi della pace diventa teatro di violenza e scontri, con comportamenti che nullaa che fare con la libera espressione del pensiero - ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi -.

