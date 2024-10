Lanazione.it - Prigionieri del nubifragio: "Li ho strappati alla morte"

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Scenario spettrale. I binari della stazione di Siena trasformati giovedì sera in piscina dal violento. Le corse tutte cancellate. Simbolo della grave alluvione che ha messo in ginocchio molte attività e trasformato i cittadini in piccoli eroi con salvataggi da film. Come l’autista di un bus di Autolinee Toscane, Giuseppe Cangialosi, 37 anni, che ha tirato fuori dai guai babbo e figlio di 5 anni rimasti bloccati nell’auto circondata dall’acqua in via Aldo Moro. "Affiancando la macchina con il bus l’autista – spiega At –, attivando anche le sospensioni in modo da alzare il mezzo rispetto al livello della strada per evitare di imbarcare acqua, ha fatto salire a bordo in sicurezza l’uomo e il bambino". E quattro giovani hanno salvato un cavallo dfuria delle acque del torrente Staggia, a Castellina Scalo.