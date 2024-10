News SSC Napoli, lo stop di Lobotka preoccupa: quando può rientrare (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano novità ulteriori su Stanislav Lobotka, rientrato non al meglio a Napoli per un problema muscolare. L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia sul possibile rientro. Tre punti per continuare a mettere pressione sulle altre pretendenti: nonostante nella conferenza stampa di venerdì Antonio Conte abbia vestito i panni del pompiere, è chiaro che l’ambizione in casa Napoli di continuare sulla strada tracciata nelle ultime partite. Il primo posto, a questo punto della stagione, ha un’importanza relativa, ma è chiaro che si tratta comunque di carburante utile a tenere ben alto il morale. Dal punto di vista della formazione, le scelte in vista della sfida di domenica contro l’Empoli sembrano difatti già segnate. Due soltanto i ballottaggi (Mathias Olivera – Spinazzola e Kvaratskhelia – Neres, ndr), mentre per il resto tutte certezze. Spazionapoli.it - News SSC Napoli, lo stop di Lobotka preoccupa: quando può rientrare Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano novità ulteriori su Stanislav, rientrato non al meglio aper un problema muscolare. L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia sul possibile rientro. Tre punti per continuare a mettere pressione sulle altre pretendenti: nonostante nella conferenza stampa di venerdì Antonio Conte abbia vestito i panni del pompiere, è chiaro che l’ambizione in casadi continuare sulla strada tracciata nelle ultime partite. Il primo posto, a questo punto della stagione, ha un’importanza relativa, ma è chiaro che si tratta comunque di carburante utile a tenere ben alto il morale. Dal punto di vista della formazione, le scelte in vista della sfida di domenica contro l’Empoli sembrano difatti già segnate. Due soltanto i ballottaggi (Mathias Olivera – Spinazzola e Kvaratskhelia – Neres, ndr), mentre per il resto tutte certezze.

