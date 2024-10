Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathan Milan ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo – ma nell’inseguimento a squadre – ai Giochi di Parigi 2024 dopo l’oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3’59?153, che vale anche il nuovo record mondiale. Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathanha vinto la medaglia d’oroindividuale maschile aidisu pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo – maa squadre – ai Giochi di Parigi 2024 dopo l’oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3’59?153, che vale anche il nuovomondiale.oro eseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

