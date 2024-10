Liberoquotidiano.it - **Mo: Meloni, 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'**

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Teme un conflitto regionale ancora più ampio? "Se non lo temessi non sarei qui. Non ho fatto mistero dipreoccupata della situazione mediorientale, parlo con Netanyahu molto spesso, parlo con tutti i leader della regione. Penso che la proposta di unil, che l'Italia ha portato avanti con altri attori della comunità internazionale, possaunadi. Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". Così la premier Giorgiain una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4.