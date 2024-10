Meteo, Priolo: "Piene attese questa notte, seguire canali info" | VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa presidente facente funzione, Irene Priolo, fa il punto sull' allerta Meteo nella regione. "L'allerta per la giornata di domani è arancio, perché le piogge vengono date in diminuzione - ma - permane l'allerta rossa per oggi".Priolo Bolognatoday.it - Meteo, Priolo: "Piene attese questa notte, seguire canali info" | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa presidente facente funzione, Irene, fa il punto sull' allertanella regione. "L'allerta per la giornata di domani è arancio, perché le piogge vengono date in diminuzione - ma - permane l'allerta rossa per oggi".

